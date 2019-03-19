KMT不懂假新聞、言論自由？網：2020安心多了

2019-03-19 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕近期假訊息、假新聞滿天飛，國家通訊傳播委員會（NCC）成為官民眾矢之的，指責其處理不力。主委詹怡婷昨出席立院備詢時表示，現在有很多情況為媒體自律失能，既有法規如何強化效能，是目前要努力的方向。臉書粉專「中國國民黨 KMT」昨晚分享一張「哪一個才是民進黨？」的圖片，反被網友質疑搞不清楚言論自由與假新聞之分。

「中國國民黨 KMT」貼出的圖片中顯示，左右各有一「過去」、「現代」欄位。左側寫著過去的民進黨「爭取新聞自由」、「爭取言論自由」，圖中主角額際綁著白布條，宛若做出舉手抗議的模樣；右側則似仿製出行政院長蘇貞昌的頭型表情圖，並標註如今「蘇揆批不管『假新聞』 NCC表示：積極調查」，假字上方附帶兩個問號；版面下方引述「網友評論」，指稱「民進黨才是最大的假新聞製造者！」另於右下角以小字寫著資料來源為某電子報。

網友見狀回應，「請問那是鄭南榕嗎？你們這樣搞，心會安嗎？」「資料來源？」「這兩張圖衝突在哪？」「言論自由代表可以造假喔？秀智商下限」、「看國民黨這樣子正常發揮，我就對2020安心多了」、「神邏輯」。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」貼文直呼，「國民黨連言論自由跟假新聞都搞不清楚，如此無知的政黨，還要讓他們執政？」鄉民也留言「不想評論了、愚蠢無極限」、「有夠悲哀」。

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