假新聞滿天飛 蘇貞昌怒批NCC「誰都管不到 也什麼都不管」

2019-03-17 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕新北、金門、彰化、台南4席立委補選在昨天（3月16日）甫落幕，民進黨驚險保住2席立委席次，但選前「文旦之亂」的假新聞也讓選戰更加撲朔迷離。行政院長蘇貞昌在今天（3月17日）罕見怒批獨立機關國家通訊傳播委員會（NCC）「誰都管不到它，它也什麼都不管」，導致假消息四處亂竄，要好好檢討。

綜合媒體報導，行政院長蘇貞昌在今天前往高雄視察鐵路地下化廢氣改善情形時，被媒體問及對昨天選舉的看法時指出，選民給民進黨稍微止血、喘一口氣的機會，但還沒有脫離險境，應該要更謙卑；從台南選戰也可以看出，內部不和、拉扯是選舉最痛苦之處，民進黨要記取教訓，「只有團結」。

針對假新聞與假消息，蘇貞昌表示，一年來出現很多假消息、假新聞，不但讓民眾困惑，還造成農民受害，特別是選舉期間還出現所謂「200萬噸文旦倒水庫」的消息，「這麼荒謬的言論，經由特定媒體鋪天蓋地的宣傳、宣揚，真的混淆視聽！」，幸好台灣人民有智慧，而各政府部門也在第一時間迅速提供各種資料，用最快的方式向人民闢謠，做出的謠言終結手段有效，「幸好台灣人民有智慧，謠言止於智者」

蘇貞昌也難得動怒，痛批國家獨立機構NCC「誰都管它不到，它也什麼都不管」，讓假新聞與假消息擴散，應好好檢討、發揮效力，才能讓社會不致於困擾、紛擾；對此NCC表示，各界的批評都會虛心接受，也會精進相關的程序，並指出針對棄置200萬噸文旦、熊貓無攻擊性等報導，已在3月15日要求中天到會說明，後續是否開罰需等審議後才能確定。

台北市議員梁文傑也在臉書痛批NCC主委詹婷怡「只知道當官，什麼都不管」，一要她管就拿「新聞自由」的大帽子，「這麼自由何必叫你來領部長級的薪水？」，諷刺她大可自由去外頭找工作；網友也批評「捍衛言論自由先從消滅假新聞開始」、「看起來當初來接這工作都是配套好的」、「不能把這沒用的單位廢除嗎，浪費稅金」、「她什麼都不管，只管口袋裡的薪水有無減少」。

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