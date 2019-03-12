防堵假新聞 台大新聞所教授王泰俐：NCC應該更積極

2019-03-12 21:24

〔記者劉力仁／台北報導〕媒體報導「200萬噸文旦倒在水庫裡」，引發假新聞爭議，對於如何防堵假新聞，台大新聞所教授王泰俐表示，國家通訊傳播委員會（NCC）目前對於類似事件所持態度為「不告不理」，顯然沒有辦法應付台灣假新聞越來越嚴重的情況，她建議NCC應該善用新聞台換照、公布新聞台股東結構、資金來源等手段，加上要求有錯誤報導的電視台更正報導、向當事人道歉等方式，積極處理假新聞問題。

王泰俐說，日本、美國、歐洲等許多國家也有假新聞問題，幾天前日本NHK還製作我國駐日代表蘇啟誠專題，探討假新聞在日本流竄問題。她觀察，這些國家民眾面對假新聞多能就事論事，但到了台灣，探討假新聞議題變成有顏色（政治因素），她原本認為，去年九合一選戰假新聞到了最高峰，沒想到選後至今4個月了，這種情況有增無減，而且可能延續到明年的總統大選。

假新聞危害國家安全、社會安全，Google、Facebook都加入事實查證的行列，但台灣民眾一半以上不了解假新聞的嚴重性，令人遺憾。

對於NCC的作法，王泰俐說，這些播出假新聞的媒體，NCC即使處分了，也頂多是罰款，相對於賺取的大筆廣告費用，這些罰款不高，對於電視台不痛不癢，不放在眼裡。

雖然憲法保障言論自由，但部分媒體連基本的新聞查證都不進行、新聞也不平衡，45分鐘的新聞節目可以高達35分鐘報導特定候選人，新聞內容多放棄政治專業，將虛擬的情節變成真實報導，罔顧新聞專業。

NCC應該在新聞台換照時檢核這些違法情形，但NCC每次換照都行禮如儀，應該追究這些情形，嚴重者撤照。

另外，她建議NCC可以要求新聞台在網站上公布資金來源、股東名單，供外界檢視。碰到錯誤報導的電視台，NCC除了要求更正報導，並向當事人道歉等方式，而且可規定必須播出更正報導幾次，或打跑馬燈，以達到充分告知觀眾的目的。

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200萬噸文旦倒水庫？立委批假新聞 NCC要求中天說明

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