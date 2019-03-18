選前假消息滿天飛 NCC主委：媒體自律已失能

2019-03-18 09:37

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假訊息氾濫 蘇揆點名NCC：誰都管不到 也什麼都不管

〔記者蕭玗欣／台北報導〕閣揆蘇貞昌日前痛批獨立機關NCC「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」以致於讓假訊息、假消息擴散。NCC主委詹婷怡今天出席立法院備詢前接受媒體採訪表示，針對廣電媒體如何強化自律，甚至透過他律和法律的協助提升公信力應再予以強化，但目前很多狀況是自律已無法發揮效用，NCC會持續透過既有法規將自律失能的部分強化。

立法院交通委員會今天安排NCC進行業務報告，由於日前閣揆蘇貞昌公開點名獨立機關NCC是誰都管不到，但他也什麼都不用管，才會任由假訊息在選前四處散播。詹婷怡今天首度回應表示，自己有沒有做事可以由外界評斷，NCC每週的委員會議都有相關工作持續推動，要如何讓法律落實到最大化是要繼續努力的方向。

詹婷怡表示，廣電媒體如何強化自律，甚至法律、他律應協助自律以提升媒體公信力，都應該要再予以強化，但現在很多狀況是自律無法完全發揮效用，我們可以檢視各新聞台有無落實倫理，NCC本來就啟動很多行政調查，相關案件也會提到委員會審議、討論，既有法規要如何強化效能，把自律失能強化才是目前要努力的方向。

媒體追問，會不會「不如歸去」？詹婷怡表示，自己答應來這裡，就會偕同委員會把該做的事做好。

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