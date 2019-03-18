假訊息氾濫 蘇揆點名NCC：誰都管不到 也什麼都不管

2019-03-18 07:55

NCC：檢討流程 精進時程

〔記者陳文嬋、蘇孟娟、劉力仁、王榮祥、郭安家／綜合報導〕總統蔡英文昨天強調在剛完成的立委補選中，看到了台灣民主發展出現亟需警覺、處理的問題，也就是假訊息，她要推動修法，重罰災害假消息。行政院長蘇貞昌則直接點名國家通訊傳播委員會（NCC）放任假消息混淆視聽，幸好台灣人民有智慧、政府終結謠言手段奏效，讓謠言止於智者。

總統：修法重罰災害假消息

蔡總統17日出席台中市醫界聯盟會員大會時指出，年初接獲聯盟給她一封信，滿滿建言，其中就提及假訊息的隱憂。她要求各部會要更積極、迅速的澄清外，尤其對於任何散布不實的災害訊息，要推動修法來重罰遏止。

蘇揆則表示，一年來很多假訊息、假資料充斥，造成民眾困惑、農民受害。比如200萬噸柚子倒水庫，這麼荒謬的言論，經由特定媒體鋪天蓋地的宣揚、混淆視聽。

議員呼籲連署要求主委下台

蘇貞昌點名NCC「誰都管不到它、它也是什麼都不管」，以致讓這些假消息擴散，應該要好好檢討、發揮效率，才能讓社會不困惑、紛擾。

蘇貞昌的批評，立刻得到迴響。高市議員簡煥宗透過臉書呼籲黨公職透過連署支持蘇貞昌，要求NCC檢討、主委下台，要求制訂法令防止假消息、假新聞。台北市議員梁文傑也表示，新聞台、網路充斥假新聞，呼籲NCC不要每天在喬5G電視頻道，新聞內容更為重要。

NCC發言人翁柏宗回應表示，處理申訴案過程涉及外聘學者專家的聯繫、NCC等待新聞台的回覆說明，加上內部行政作業，最快約需一個月；NCC會檢討相關流程，在現行法律架構下，精進時程。

目前NCC接獲爭議新聞申訴案，須請被檢舉的新聞台說明、該新聞台內部倫理委員會調查內控機制是否失靈，然後再將這些調查結果呈送由外聘學者專家組成的節目廣告諮詢會議審查，待該會議提出裁罰建議後，再將建議方案送至合議制的NCC委員會決定是否裁罰？該如何裁罰？

有時效性假新聞應即刻處理

有電視台業者表示，此次文旦倒水庫的假新聞，如按照NCC現行標準處理程序，等結果出來，選舉早就選完了，當然引發眾怒。建議針對有緊急時效性的假新聞事件，NCC第一時間要求業者說明，業者內部倫理委員會的調查報告之後再補交，才能有效回應外界痛恨假新聞的聲浪。

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