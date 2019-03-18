「民進黨需要獅子王」成醫前院長挺學生賴清德參選

2019-03-18 11:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨今起進行總統大選黨內初選登記，前行政院長賴清德宣布投入選戰。賴清德師長、成大醫院前院長陳志鴻今天上午說，賴清德投入政治30年，從沒忘記學醫的初衷。陳志鴻對賴清德寄予厚望說，為了世世代代台灣人能享有自由的空氣，民進黨需要一個「獅子王」，帶領如獅子軍團的民進黨立委打贏險惡一仗，希望所有台灣人也支持這股力量。

民進黨總統初選今天起跑，賴清德在登記第一天上午就放出震撼彈，宣布登記參選。成大醫院前院長陳志鴻今上午9時許先到民進黨中央黨部，原欲替賴清德領表，但因領表需具有效黨員資格，後僅陪同其他黨員完成領表程序，賴規劃於11時左右抵達。

陳志鴻受訪時說，他與賴清德相處超過30年，自1988年成大醫院開幕、賴清德還是成大醫學系學生時，就認識了賴，當賴接受內科住院醫師訓練時，也曾擔任賴的直屬主任。陳志鴻說，當賴決定投入棄醫從政時，也曾和他談，他當時便期許賴「要成為政治上的清流」。

陳志鴻說，賴清德從醫師、市長、立委到行政院長，相信大家有目共睹「是大家一致肯定的政治人物」。他也掛保證說，他觀察賴清德一本初衷，如同醫師誓詞中強調「大的同理心、苦民所苦、不分族群照顧人」。陳也透露賴清德今天早上也和他說，將依照醫師本分「好好為大家做事」。

陳志鴻也談到這次他之所以會替賴領表，是因為思考到民進黨是台灣進步力量，具備民主制度，黨的初選「應有很多好選擇」，讓全民調提出一個能帶領民進黨走出消沈的力量，未來也帶領所有台灣支持民主進步的力量，讓世世代代的人繼續享受民主自由風氣。

陳志鴻強調自己並非黨員、不涉政治，今天僅是陪同完成程序。他強調，很認同也很尊敬蔡總統對台灣的努力，但面對未來險惡作戰，為了世世代代台灣人能享有自由的空氣，民進黨需要一個「獅子王」，帶領如獅子軍團驍勇善戰的民進黨立委，打贏這一仗，希望所有台灣人也支持這股力量。

蔡總統日前已表態競選連任，蔡總統完成登記後，將在21日啟程出訪南太友邦拚外交。民進黨規劃，總統初選22日截止登記後，4月4日至9日間舉辦政見發表會；若有兩組人馬以上參加初選，4月10日即進行初選民調；4月17日中執會公告總統初選候選人提名名單。

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