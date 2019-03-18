獨派挺賴清德逼宮蔡英文？ 劉櫂豪：不這麼認為

2019-03-18 10:41

〔記者謝君臨／台北報導〕前行政院長賴清德將登記總統大選黨內初選，引發震撼；對於有媒體詢問賴出線是否為獨派逼宮總統蔡英文，民進黨立委劉櫂豪表示，他不這麼認為，畢竟這是一個公開登記的程序，民進黨有一套完整且行之有年的制度，相信大家會在這個制度下互相運用智慧，尋求一個最好的道路出來。

劉櫂豪指出，他也是跟大家一樣，剛從媒體上得到此訊息；他說，無論各種類型的選舉，黨內都有一套非常完整的提名制度，他相信大家都會發揮最高智慧，在民進黨此時此刻面對很多外在的挑戰跟艱難當中，各位前輩還有黨公職人員，都會發揮智慧，為民進黨尋找最好的道路出來。

對於逼宮一事，劉說，他覺得沒有什麼逼不逼宮，畢竟是一個公開登記的程序，不會把它解讀為逼宮；至於賴提出特赦阿扁，是否為拋給蔡總統的燙手山芋？劉說，陳前總統過去的司法案件，當中有許多疑點或不公平待遇必須釐清，相信社會大眾跟黨內都關注此事，但他不認為此事會跟選舉牽扯在一起。

針對「分裂」說，劉強調，民進黨不會分裂，不是今年才辦這樣的初選制度，已辦了1、20年，不會因此民主程序就造成分裂；對於「蔡賴配」，劉則說「我個人非常支持」，合作對民進黨選情是很大的加分，也是回應選民的期待，但正副總統的形成，還是要遵循黨內制度完成。

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