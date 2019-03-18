誰拱賴清德選2020？人渣文本：看誰陪他去領表

2019-03-18 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨今（18）日起至週五（22日）進行總統大選黨內初選登記，除了總統蔡英文曾宣布競選連任，前行政院長賴清德今日也將宣布投入選戰，引來各界揣測幕後抬轎勢力。對此，政治評論家「人渣文本」周偉航於臉書表示，關鍵是「看誰陪他去登記」。

周偉航表示，自己昨天才在文章稱賴清德不會選，對此承認自己消息來源錯誤。但也強調自己的消息來源不只一個，例如新潮流也不只一個人表示賴清德不會選，「至少北流這邊是這樣」，「所以他要選總統的這事，應該很少人事前知道」、「唯一可能相關的就是有人說他在整理行政院長任內的資料」、「就看誰陪他去登記囉」。

對於賴清德突然拋出參選震撼彈，許多網友也提出各種揣測與看法：「獨派老人？」、「初選登記應該是給獨派交代啦」、「小英要被新潮流搞垮了嗎」、「究竟這有沒有經過新潮流內部的討論與決議」、「蘇貞昌幹行政院長比賴清德好多了」、「只要別內戰打到見骨，一切好說」。

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