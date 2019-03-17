稱民進黨從「安寧病房」走出 范世平：蔡賴配可能性將提高

2019-03-17 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委補選中保住台南、新北2席，而國民黨只拿下1席彰化，金門縣則由無黨籍的陳玉珍拿下，台師大政研所教授范世平表示，民進黨從去年九合一大選的慘敗中慢慢站穩，像是「從安寧病房走向加護病房」，未來2020總統大選時，「蔡賴配」的可能性應該會提高。

根據《蘋果日報》報導，范世平指出，此次補選突顯出民進黨與國民黨在本質上的不同，那就是當面臨危機時，民進黨全黨願意團結一致，例如賴清德去協調正國會的陳庭妃來協助新系的郭國文，就是個綠營穩住陣腳的關鍵。

范世平認為，蔡英文這次穩住了來自獨派的壓力，在去年敗選後，蔡英文的陣容調整讓她獲得喘息的空間，而賴清德在短期內不會有出線的機會；放眼2020，「蔡賴配」的可能性應該會提高。范世平指出，未來蔡英文應該要持續和美方接觸，也要在國際上樹立一個「抵抗中共防線」的形象，相信民進黨會將反中牌打到明年選戰。

至於此次補選對國民黨的影響，范世平強調，這代表「韓流」已經到一個瓶頸，開始走下坡，而原本國民黨若是大勝，2020不管派誰去選都可以，但現在國民黨慘敗，未來藍營基層拱韓國瑜選總統的聲音可能更大。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/