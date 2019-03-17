清流加持 棄保奏效 郭國文守住台南

2019-03-17

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴、楊金城、王涵平、唐在馨／台南報導〕台南市第二選區立委補選，民進黨郭國文拿下六萬二千八百五十八票，以三六六四票的差距，擊潰三次請來韓國瑜助選的國民黨謝龍介，保住台南五席立委都是綠營的成績，也延續去年縣市長選舉台南不敗的佳績。

支持者喊選總統 賴未鬆口

這場因泛綠分裂加上擔心「韓流」效應，而出現「總統級」規格輔選的選舉，受到各方注目。昨天開票結果，果然創下罕見的高投票率，台南市選委會統計，投票率高達四十四．五三％。

郭國文最後以六萬兩千八百五十八票當選，得票率四十七．○五％，謝龍介為五萬九千一百九十四票，得票率四十四．三一％。至於造成綠營分裂的無黨籍陳筱諭，則是拿到一萬零四百二十四票，得票率七．八％。

這也是立委改為單一選區制後，第二選區歷次戰役中，藍綠差距最小的一次。三年前的第九屆立委選舉，當時民進黨的黃偉哲席捲逾十四萬六千票，得票率七十六．四六％，國民黨的黃耀盛不到三萬六千票，綠營大勝。去年台南市長選舉，民進黨黃偉哲在此選區得到七萬九千五百一十八票、得票率逾四成，國民黨高思博獲得五萬八千二百零五票、得票率近三成。對照這次的開票結果，難怪前行政院長賴清德會說贏得驚濤駭浪。

郭國文則強調，雖然贏得艱難，但也是神聖且有意義的，展現的集體意志就是「我們不要投降條款的兩岸協議」。

被視為輔選大功臣的賴清德，也專程趕到競選總部向民眾致謝，支持者高喊「選總統」。媒體詢問是否回應民意？賴表示，「現在內心只有感激，並未特別去想其他的」。對於參選總統並未鬆口。

賴清德指出，他曾說過，民進黨只剩一口氣，因此更要爭一口氣，感謝鄉親在如此低迷的情況下，願意相挺，未來要面對更多挑戰，希望大家再攜手打拚。

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