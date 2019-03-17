民進黨補選守住2席 他從這一點看出「國民黨沒被肯定」

2019-03-17 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕16日立委補選結果出爐，民進黨成功守住三重、台南2席立委，讓不少民進黨支持者為之振奮，認為民進黨已慢慢走出去年九合一敗選的陰霾。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，雖然彰化民進黨黃振彥未能勝選，但能看出「國民黨地方執政，沒被正面肯定」。

新北三重、台南、彰化、金門16日完成4席立委補選，中選會宣布最高票者分別為民進黨余天、民進黨郭國文、國民黨柯呈枋與無黨籍陳玉珍，19日將審定選舉結果並公告當選名單；民進黨成功守住三重、台南等2席，彰化黃振彥也只以5800多票輸給對手柯呈枋。

「補選結果，我個人觀察的不是台南和三重，而是彰化。」鄭運鵬在臉書以此為題表示，彰化是縣長王惠美的選區，也就是國民黨的鐵票區，和1月台中補選結果比較，就知道民進黨是比較穩定下來了！「黃振彥和王義川，都是豁出去的努力」。

鄭運鵬說，「相對的，也是國民黨地方執政，沒被正面肯定」，他更強調「未來要對決的，還是施政滿意度」。

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