盧秀燕嗆不交管 蔡英文赴台中：今天交管還不錯

2019-03-16 12:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天至台中市參加磐石會的會長交接，對於盧秀燕日前一席「不改善空污就不配合總統蔡英文交管」言論，蔡英文在上台對著在台下的盧秀燕表示「報告市長，我跟你報告，今天交管管理得不錯」，讓全場大老闆發出會心的一笑。

台中市空污嚴重，日前盧秀燕公開表示，不改善台中市的空污，總統蔡英文來台中市，將不配合交管，此語一出，引起爭議。

對此，盧秀燕今天在參加磐石會新舊會長交接前受訪表示，台中市對於總統蔡英文的交管一定全力配合，讓總統沒有後顧之憂，大家可以放心，總統到台中市來，竭力歡迎。

盧秀燕並表示，她是希望總統能重視台中市空污的問題，如同重視拆核四一樣，能重視拆除中火一些機組的心聲，希望能一視同仁，耹聽台中人不希望再吸廢氣的心聲，拆除中火部份機組。

而總統蔡英文約快到12點左右到會場，盧秀燕親自迎接，而且還開心跟蔡英文交談。

總統蔡英上台致詞先跟大家一一打招呼，要致詞前，竟突然話鋒一轉，「報告市長，我跟你報告，今天交管管理得不錯」，原本安靜會場突然一陣爆出笑聲，很多老闆們都露出會心的微笑。

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