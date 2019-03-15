要山手線全額補助後再向中央討錢 盧秀燕被網友轟爆

2019-03-15 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕日前曾要求中央，需全額補助大台中山手線預算，14日又要求交通部需增加台中捷運綠線延伸段補助經費，認為中央政府應負擔2/3，交通部則強調必須依法行政。消息一出，PTT網友狂轟「什麼都推給中央，真好用」、「土匪？」、「當市長真簡單」。

立法院財政委員會14日到台中市考察捷運預算編列情形，市長盧秀燕趁機向中央討錢，表示捷運綠線工程經費485.93億元，中央負擔328.34億元，台中市負擔157.59億元，中央與地方負擔比例約2：1，但捷運綠線彰化延伸段與大坑延伸段經費合計203億元，中央出資93.71億元，台中市負擔75.46億元、彰化縣要負擔33億元，中央與地方負擔比例接近1：1。

盧秀燕說，希望立法院、交通部及主計總處支持，捷運綠線延伸線經費分擔比例應比照主線，回到2：1。對此，交通部次長黃玉霖表示，補助比例有相關的法令規範，必須依法行政，況且交通部尚未收到捷運綠線延伸線的可行性評估，現在談補助多少，言之過早。

相關新聞被轉貼到PTT後遭網友狂轟，紛紛留言「這市長有夠沒擔當」、「都中央負責要你這地方首長幹嘛？」、「騙人不知道財政越好的縣市自籌款本來就高」、「什麼都中央負責，那還要妳當市長做什麼？」、「什麼都推給中央，真好用」、「那選妳幹嘛 直接中央指派啊」。

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