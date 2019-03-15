奧步？網軍假冒賴清德帳號造謠 郭國文急喊：不要信

2019-03-15 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕選前奧步不斷！網友發現，有不明人士惡意假冒前行政院長賴清德帳號，在臉書社團中攻擊綠營人士，甚至造謠表示台南第2選區立委補選候選人郭國文，將在今日晚間開記者會毀謗特定人士；對此，郭國文今下午急程清，連喊三次「不要傳！不要信！」。

郭國文今（15日）下午緊急在臉書PO文，表示有人惡意冒用賴清德的照片、姓名，並在臉書上創建假帳號，在臉書社團發文批評民進黨新北市三重立委補候選人余天，甚至謠傳郭國文將在今日晚上要深夜開直播，毀謗特定人士。

對此，郭國文競選總部緊急澄清，該發文者是假帳號、而其發布的訊息更是假消息，要網友「不要傳！不要信！」、「不要傳！不要信！」、「不要傳！不要信！」郭國文競選總部也表示，譴責這種冒名行為以及選舉奧步。

對此，網友紛紛留言怒斥「不用奧步不會選」、「只會這招而已嗎？」「網軍出動了！奧步出來了！」「不抹黑不會選舉」；桃園市議員王浩宇也在郭國文臉書下方留言，表示「真的很誇張，選舉需要選成這樣嗎」？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/