批謝龍介操作文旦滯銷被戳破 賴清德：沒道歉還強詞奪理

2019-03-15 08:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選倒數計時，前行政院長賴清德連續3週一早陪同民進黨候選人郭國文街頭拜票，今晨行程來到善化牛墟，他表示，「天柚台南」，從麻豆文旦刻意操作滯銷被戳破的事件，看出藍營的謝龍介只空口說白話，無法真正照顧農民，籲請鄉親要睜大眼睛，不要受騙。

賴清德等人今天上午到善化牛墟徒步掃街，冒雨拜票，獲得民眾支持，握手致意，有的爭相合影，甚至一起高呼「凍蒜」口號，氣氛熱絡。

賴清德強調，要以踏實的精神，還有最大的誠意，號召更多民眾，最後關頭挺身而出，攜手打拚，郭國文父親是種鳳梨的，真正的農家子弟，清楚瞭解基層需求，並提出優質政見，解決問題，值得鄉親支持。

郭國文指出，選情變化萬千，麻豆柚子滯銷的造假事件，凸顯謝龍介是「膨風水蛙」，只會說大話，打亂市場行情， 懷疑他根本沒買過文旦。

郭國文也痛批，謝龍介配合特定的電視台與農民，誤導柚子滯銷，稱丟了200萬斤或200萬噸到水庫、溪畔，嚴重傷害麻豆文旦，謊言被戳破，迄今仍未為此道歉，還強詞奪理，繼續「假仙」，令人唾棄。

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