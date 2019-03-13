200萬斤麻豆文旦丟入曾文溪？賴清德轟謝龍介造謠騙選票

2019-03-13 10:12

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆文旦成為南市立委補選焦點，前行政院長賴清德今再抨擊國民黨候選人謝龍介配合特定媒體造謠去年麻豆文旦200萬台斤丟入曾文溪，這是不正當競選手段，再利用通路商賣文旦到中國的套招來騙選票。

謝龍介否認說過文旦丟入曾文溪，那是柚農說的，賴清德誤信謠言。他也出示通路商和麻豆柚農簽約價1台斤在42到52元，不是賴清德說的1台斤25、30元，以訛傳訛，壓低價格造成柚農人心惶惶，賴應向農民道歉。他當選，民進黨不會倒，台灣農產品賣到中國賺大錢。

台南市第二選區立委補選選情激烈，賴清德今天早上7點10分第三次和民進黨候選人郭國文站在麻豆街頭向鄉親問候拜票。

賴清德說，去年民進黨敗選後，總統蔡英文辭去黨主席，他辭去行政院長，就是希望接受人民意見，檢討改進，重新再站起來，民進黨現在氣勢雖然低，但不放棄對台灣的責任，麻豆一向是民主聖地，選民讓他拜託一下，爭一口氣，為台灣再拚戰一次，守護台南，一定要贏，台灣不能倒。

賴清德說，對手先造謠麻豆文旦200萬台斤丟入曾文溪，再營造通路商賣文旦到中國，好像沒中國幫忙就不能行銷麻豆文旦，但他們簽約收購的文旦價格不是柚農希望的價格，也不是麻豆文旦應該有的價格，會造成今年麻豆文旦敗市，這種不正當的競選手段來騙選票是錯誤的，農民情何以堪。

郭國文說，飯可以亂吃，但水果不能亂賣，對手先造謠再造神賣文旦，將讓麻豆文旦崩盤，競選手段惡劣。

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