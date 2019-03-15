「這一戰全台灣都在看」 陳菊、賴清德聯手為郭國文造勢

2019-03-15 12:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南立委補選倒數計時，戰況激烈，總統府秘書長陳菊專程為民進黨候選人郭國文輔選，與全程陪同拜票的前行政院長賴清德聯手造勢，「花神合體」，支持者狂推，還有黨主席卓榮泰、市長黃偉哲、立委王定宇等也到場，綠營士氣大振。

賴清德與卓榮泰先陪同郭國文於新化徒步拜票，陳菊、黃偉哲、王定宇等則到新市永安宮會師，聯合聲明後，再轉往善化掃街，籲請鄉親大團結，「這一戰全台灣都在看」，只要集中選票，絕對能贏得勝利。

花神合體，全力衝刺選情，陳菊推崇郭國文長期從事勞工運動，且出身農家，一定可以為基層發聲，落實服務。

陳菊說，這次選舉，對手糟蹋農民，令人氣憤，正派、有能力的郭國文才值得託付，無論在什麼職位，都認真、盡責，最後關鍵時刻，呼籲鄉親父老不能分裂，要大團結，否則會讓全台灣捶心肝。

陳菊籲請鄉親，若感念前縣長陳唐山、蘇煥智與前市長賴清德等人，對台南的建設與付出，這次一定要站出來投票，用疼惜黃偉哲的心情，支持郭國文，不能被只會吹牛的「膨風水蛙」所矇騙。

今天將全程陪同郭國文拜票的賴清德表示，去年的9合1選舉，綠營大敗，但民進黨沒有放棄對台灣的責任，虛心反省、檢討、改進後，要再重新出發，希望找回過去與各界聯手打拚的機會。

賴清德提到3個理由，國民黨推出的謝龍介，吹牛要幫農產品行銷，卻用謠言誤導麻豆文旦市場行情，這種人絕不能相信。

賴清德強調，第2選區，涵蓋山海與南科，各種產業都有，郭國文提出了全方位的優質政見，是真正推動台南發展的人。

賴清德也重申，這場選舉也牽涉台灣的民主與未來，習近平已說過九二共識並無一中各表，等於一個中國的原則，只能像香港，國民黨卻爭相向對岸提出和平協議，「台灣不能是香港第2、西藏第2」，籲請鄉親投台灣1票，支持郭國文。

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