被造謠遭倒200萬噸文旦 水庫躺著也中槍

2019-03-12 12:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選戰況激烈，國民黨候選人謝龍介日前媒合通路商與麻豆柚農簽約，協助行銷，但配合報導的特定電視台，卻在訪問中，提及大陸不買了，文旦丟在水庫200萬噸，引發議論；水利署南區水資源局強調絕無此事，大量偷倒一定會被巡查人員發現，說詞應是杜撰的。

電視台記者採訪陳姓農民，聲稱去年柚子滯銷，因為中國沒有買，200萬噸被丟在曾文水庫，發現數字太大，隨即改口200萬斤，後來傾倒地點也變成曾文溪畔，說法不一。

採訪中又聲稱高雄市長韓國瑜離開北農後，批發價格才慘跌…等，讓民眾直呼又在造神，且有刻意操作文旦滯銷，尤其傾倒的數字很不合理。

有網友後製照片打臉，傾倒200萬斤後，湖面都是柚子，成為「文旦海」奇景，甚至譏諷「你當水庫管理員都瞎了」。

農委會澄清並無傾倒文旦情事，南水局也指出，大量亂丟一定會被巡查、發現，更會影響水庫取水，絕不可能。

民進黨立委候選人郭國文也召開戳破謊言的記者會，質疑謝龍介外銷鳳梨，2貨櫃變200個，膨風100倍，且還不是台南在地供貨的，「吹牛不打草稿」。

郭國文也批評謝龍介行銷虱目魚丸，起初在善化路口開講宣稱賣了20萬顆，晚上在電視節目改為40萬顆，隔天在玉井市場又變成50萬顆，「一日三市」，可信度令人質疑。

郭國文競選總部還製作「200萬台斤的文旦有多少」的生活小常識，1200公噸需要343車次3噸半的卡車進入集水區才能載完，可能嗎？嘲諷藍營瞎扯。

郭國文感嘆惡質選風，更擔心選舉操作，將會衝擊水果的市場行情，尤其謝龍介所謂的通路，全都仰賴中國，不利於台灣農漁產的發展。

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