號召扁家軍歸隊 陳致中現身陪郭國文掃街拜票

2019-03-15 15:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選，綠營因為分裂而陷入苦戰，無黨籍候選人陳筱諭主打「阿扁牌」，選前最後關頭，前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中今天下午返鄉、現身麻豆，陪同民進黨候選人郭國文掃街拜票，籲請鄉親大團結，有信心可以逆轉勝。

郭國文今天下午安排在麻豆鬧區興中路掃街、拜票，出發前，返回故鄉的陳致中現身陪同，他強調，目前政治大環境對民進黨是艱鉅的挑戰，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」，鄉親父老絕對要集中選票，全力支持。

陳致中表示，台南不僅是他與父親陳水扁的故鄉，更是台灣指標精神的所在，身為民進黨的一份子，大家要團結、打拚，齊心協力爭取鄉親父老的認同。

陳致中也向郭國文致謝，在父親陳水扁爭取保外就醫時，以苦行方式協助推動，因此用感恩的心情來回報；至於陳水扁想說的話，之前透過影音公開表達。

郭國文感謝陳水扁站在挺台灣、顧大局的立場，公開聲援，讓基層支持者轉向，選情形成關鍵性的變化，陳致中的現身，可以加大凝聚的力道，讓選票更集中。

郭國文說，麻豆是民主聖地中的聖地，綠營支持者不少，為第2選區中的指標，但也因競爭者多而出現變數，懇請鄉親繼續支持，讓堅持本土路線的民進黨可以重新再站起來。

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