「衣服水又俗，穿到反攻大陸」 賴清德拜票化身叫賣哥

2019-03-15 10:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第2選區立委補選戰激烈，連續3週清晨就陪民進黨候選人郭國文路口拜票的前行政院長賴清德，今天掃街時，仍親自拿著麥克風向鄉親爭取支持，他還化身「叫賣哥」，幫忙攤商推銷，說出「衣服水又俗，讓妳穿到反攻大陸」的順口溜，趣味十足，與基層博感情。

投票日倒數計時，賴清德也全力「助攻」，今晨特地換穿運動鞋拜票，他表示，整天徒步會更方便，3個禮拜來，不僅腳有受傷，喉嚨也講到沙啞了，這是一場苦戰，去年9合1大選之後，民進黨氣勢真的很弱，基層失去信心，因此要用更積極的行動挽回支持者。

賴清德強調，要身體力行，用最大的誠意，找回鄉親的信任，讓民進黨再站起來，感謝包含中央與地方等好朋友們的相挺，剩下最後一步，懇請各界支持，提攜郭國文，順利當選。

賴清德今天在善化牛墟拜票時，還展現叫賣哥的實力，徒步掃街時，沿途幫攤商們推銷所賣的蔬菜、水果與衣服，展現十足的親和力，贏得民眾熱情掌聲。

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