台南立委補選決戰明天 郭國文：台灣好生活與中國討生活之爭

2019-03-15 13:31

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南立委補選倒數計時，民進黨候選人郭國文在綠營總動員拉抬下，聲勢看漲，他今天到新市永安宮大會師時強調，這是場「在台灣好生活」或「向中國討生活」之爭的選舉，籲請鄉親力挺，一起朝對岸展現不屈服的精神，堅定在這片土地打拚、奮鬥的意志。

選前最後關頭，民進黨大咖總動員為郭國文助選，前行政院長賴清德全天陪同拜票，總統府秘書長陳菊、台南市長黃偉哲、黨主席卓榮泰、立委王定宇，以及在地各議員等都到場造勢，支持者熱情相迎。

郭國文表示，去年9合1選舉後，民進黨氣勢確實弱了點，民主政治，總有輸贏，但不能因為失敗，讓對岸趁隙而入，透過習近平的談話，威脅、恐嚇，讓人們失去在這片土地生存、打拚的意志。

郭國文提出懇求，出身農家子弟，且長期為勞工發聲，深刻體認基層的辛苦，吹牛、膨風並非他的專長，實在做事、解決問題才是自己的興趣。

郭國文說，台灣農業的未來發展被對手糟蹋，令人氣憤，拜託大家支持，給他機會，絕對不讓鄉親漏氣、失望。

郭國文指出，選舉期間，藍營抹黑綠色執政一無是處，打成悲情城市，其實台南都在進步中，人民充滿光榮感，絕不容污衊，懇請鄉親睜亮眼睛，攜手打拚，繼續大步向前。

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