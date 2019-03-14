中國騰訊、優酷插旗台灣 綠：騰訊總裁穿解放軍裝逛大街

2019-03-14 13:14

〔記者蘇芳禾／台北報導〕本報頭版今日報導，「騰訊視頻」將循「愛奇藝」模式，5月來台落地，中國OTT（影音串流平台）「優酷視頻」也計畫在今年登台，NCC週五將召集相關部會研商。對此，立法院民進黨團今天召開記者會，書記長鄭運鵬表示，騰訊、優酷這樣的中共黨營事業一旦落地，不僅台灣用語、文化、文字受到影響，台灣的OTT業者也會陷入無法競爭的地獄，希望NCC（國家通訊傳播委員會）和文化部拿出對策，「不能落地就是不能落地，不能鑽法律漏洞。」。

鄭運鵬表示，影音內容的主管機關是文化部，其內容並不屬於兩岸關係條例之下正面列舉的項目，在前兩年，愛奇藝申請在台灣落地，但是投審會駁回，它現在並不是合法媒體。所以大家現在看到的愛奇藝，只是透過代理商，滿足了稅籍，仍然是不合法的媒體。現在很多電視遙控器和機上盒，就有愛奇藝的按鍵，消費者無法判斷這些平台是否合法。

鄭運鵬進一步說，騰訊更令人擔心，騰訊總裁馬化騰，是會穿著中國解放軍軍裝在街上走來走去的人，騰訊3、4萬員工，裡面就有7000多名共產黨工。

鄭運鵬說，愛奇藝台灣站的兒童內容就是使用簡體字，以前大家說早安、晚安，現在變成早上好、晚上好，會慢慢影響台灣文化、用語，「他們來台灣不是要賺錢，是搶你的市佔率？台灣的小孩怎麼辦？」

鄭運鵬補充，近期資深媒體人黃光芹遭高雄市長韓國瑜及中國網軍在網路上謾罵、攻擊，小孩子被詛咒，現在中國網軍可以翻牆來台灣四處造謠攻擊、不用付出法律責任，有的網友雖然使用繁體字，但是用詞一看就是中國用語，無法想像這些「五毛黨」未來若跟著騰訊一起落地，無法想像台灣的言論自由被濫用到什麼程度。

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