共軍又來了！除軍機近台 1/24還執行遠海聯合訓練

2019-02-24 19:21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍多架軍機今年1月24日自巴士海峽飛往西太平洋「遠海長訓」，美國2艘軍艦也在同一日行經台灣海峽，引發外界密切關注。而國防部送交立法院外交及國防委員會業務報告的書面內容更指出，中共該日也在台灣東南海域執行年度首次「遠海聯合訓練」，強化對台軍事整備、提升整體作戰效能，對我國防安全形成嚴峻挑戰。

國防部在今年1月24日曾發布消息指出，中共「空警500」預警機、「轟6」轟炸機等各型機多架，在該日上午由中國南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。對於中共軍機活動全程，國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，請國人安心。

而美國海軍伯克級神盾驅逐艦「麥康貝爾號」（USS McCampbell）和補給艦「狄爾號」（USNS Walter S.Diehl），也在該日行駛通過台灣海峽，使台灣周遭局勢受外界關注。

國防部長嚴德發將在明日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告並備質詢，根據國防部已送抵立法院的業務報告書面內容顯示，近年共軍除賡續推展組織編裝調整、新式武器研發列裝外，並於中國東南沿海及內蒙古等地區實施聯合兩棲登陸、火力打擊、遠海長航、海空實兵對抗等針對性演訓。

國防部更指出，共軍今年1月24日在台灣東南海域執行年度首次「遠海聯合訓練」，強化對台軍事整備及提升整體作戰效能，對我國防安全形成嚴峻挑戰。不過，對於共軍的演訓樣態、細節，該報告並未提及。

國防部報告內容也指，中共高層今年初發表對台談話，重申「不承諾對台放棄使用武力」，並經常藉文攻武嚇統戰等手段，動搖我民心士氣，顯見「動武」仍為中共對台政策選項；鑑此，國軍將持續提升整體防衛戰力，精實聯合監偵機制，除嚴密監控中共軍事動態及對我軍事威脅外，同時掌握國際及區域情勢發展，發揮早期預警功能，做好預應。

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