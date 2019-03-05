砸錢弄武器卻沒人才？《解放軍報》自曝「軍力薄弱」

2019-03-05 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人民代表大會（人大）5日揭幕，會中拍板今年度國防預算增加7.5％，達1.19兆人民幣（約新台幣5.47兆）。但就在人民解放軍的實力再度成為焦點之際，中共軍方喉舌《解放軍報》日前卻在一篇報導中，罕見地列出解放軍的弱點，似在批評當局僅著重加強硬體設備，卻忽略人才培訓。

綜合香港媒體報導，《解放軍報》在上月28日刊載題為「西部戰區陸軍某數字化合成旅轉型建設」的報導，當中提及解放軍去年演習失誤頻傳。例如，在一次地面部隊演習中，攻方內部的偵察網絡數據未能迅速發送，導致步兵戰車暴露於敵方火力點前。

軍方事後檢討指稱，這是因為攻方坦克及步兵戰車的訊息數據，要在後方指揮所「繞一大圈」才能發出，才會延誤時機。

不僅如此，曾有一個合成營（由多個兵種組成之營級作戰單位）出現「指揮短暫混亂」，導致戰場態勢圖一度跟不上動態變化。負責軍官表示，上述事件不僅是能力問題，更重要的是觀念未轉變，包括未能建立訊息互動的指揮系統。

該名軍官解釋，解放軍數位化後，武器裝備不斷升級，士兵卻力有未逮，作戰模式迅速轉變，作戰觀念卻仍落伍。他也坦承，轉變觀念需要花費大量時間。

英國《金融時報》引述西方軍事專家指出，人力資源、組織、腐敗和訊息技術等方面，過去幾十年迄今一直困擾著解放軍。事實上，哈佛大學中國事務專家江憶恩（Alastair Iain Johnston）蒐集的統計數據顯示，光是在2018年，《解放軍報》就曾數百次提到「軍力薄弱」。

而自習近平2015年曾批評解放軍軍官「五個不會」以來，這個詞彙也已出現557次。「五個不會」是指：不會判斷形勢、不會理解上級意圖、不會定下作戰決心、不會擺兵佈陣、不會處置突發情況。

上月，美國國會所屬的美中經濟與安全審查委員會（USCC）的一場聽證會中，美國前駐北京武官、獨立軍事分析家卜思高（Dennis Blasko）表示，北京最高層意識到解放軍「在作戰與指揮能力方面存在重大缺陷」。因此，他認為中共高層近期到中期內，幾乎沒有意願讓解放軍參戰，而是傾向以威懾來實現國家目標。

《解放軍報》去年7月亦曾刊文指出，解放軍幾十年沒有打仗，「和平病」已滲透到各方面，打起仗必將付出沉重代價。所謂「和平病」，指的正是軍隊的腐敗和驕奢淫逸。

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