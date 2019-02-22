國民黨提「兩岸和平協議」原則 洪慈庸補上2關鍵問題！

2019-02-22 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨21日在官方臉書以5個Q&A發表洽簽《兩岸和平協議》的原則，但遭網友一面倒砲轟，怒批「沒救了，國民黨已不只是賣台，更是賣國！」綠委鄭運鵬更提出3個問題，要國民黨先回答國人，而時代力量立委洪慈庸也在臉書表示，國民黨迴避了2個很關鍵的問題，她幫忙補上了。

國民黨21日在官方臉書以5個Q&A發表洽簽《兩岸和平協議》的原則，鄭運鵬則在臉書分享該則貼文，並表示能否請國民黨先告訴國人：1.你所謂的和平協議，簽了要幹嘛？2.你所謂的和平協議，不簽會怎樣？3.簽了你所謂的和平協議，中國哪天不認帳，怎麼賠償？

洪慈庸也貼出國民黨《兩岸和平協議》原則的貼文截圖指出，國民黨提出5個Q&A卻迴避了2個關鍵的問題，她幫忙補上這2問題：

Q1.和平協議屬於「國內法」範疇嗎？ A.是，簽了就是認定台灣是中國一部分。

Q2.西藏與新疆「和平解放」換來了什麼？ A.集中營、文化清洗、宗教打壓、軍事鎮壓、流亡政府......（以下省略一萬字）。

針對國民黨主席吳敦義拋出2020若重返執政將簽署和平協議，洪慈庸批評，「不斷跳針『和平』，但文字遊戲騙不了台灣人跟著獻頭。沒人不想要和平，但就跟太陽餅裡沒有太陽一樣，和平協議裡絕對沒有和平。」強調台灣要不要和平協議？用不著Q&A，答案已經很清楚。

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