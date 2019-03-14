人事總處：派遣工2年內歸零 今年規劃減近5000人

2019-03-14 12:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕行政院人事行政總處今赴立法院進行業務報告，人事長施能傑說，行政院所屬機關今年規劃減少運用4848位派遣勞工，其中3055人將改為自僱用人，2年內達成零派遣目標。

行政院去年核定「零派遣計畫」，規劃2021年前不再以勞力派遣方式聘僱人力，改以機關自雇人力為主。民進黨立委管碧玲今在立法院質詢時關心公部門派遣計畫進度，施能傑表示，行政院相關單位預計在2年內達成零派遣目標，現今的派遣人數約為7400多人，預計今年可減少近5000位，其中3000人轉成政府自雇的臨時人員，這些人將適用《勞動基準法》，福利也比先前好。

民進黨立委尤美女則關心派遣轉為自雇人力後，年資與福利如何計算？施能傑強調，現今的新進人員本來就有參加勞保，未來也都會有勞退，年資可累計、也有慰勞假，概念跟公務員很像，只是每年有更新合約的程序；施能傑說，因派遣人力人數不在少數，若要朝制度化管理，還是有法律基礎比較適當。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/