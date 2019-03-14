港府高規格接待韓國瑜 柯P：差不多啊！

2019-03-14 12:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜22日將赴中參訪，其中在香港部分，傳出香港特首林鄭月娥將在官邸「禮賓府」接見韓國瑜一行人。對此，台北市長柯文哲今表示「這也很好啊！」並稱高雄市長到香港差不多就是這規格，至於他自己若到香港是否也會是相同規格，柯僅說「這應該要特別聯絡。」

台北市長柯文哲本週六即將訪美，媒體問柯，怎麼看港府用最高規格接待韓國瑜，柯表示這也很好啊，差不多吧！大概高雄市長到香港拜訪，差不多就是這個規格，應該要有。至於若柯訪港，是否也是這樣的規格，柯表示如果有特別聯絡的話，這應該都要特別聯絡。

針對國民黨議員王欣儀昨稱若韓國瑜不選總統，藍營基層將改投柯文哲，媒體今問柯是否真的拿得到這些票？柯並未正面回應，僅說自己最近有拜訪媒體老闆，發現他們到明年投票前，對於一整年的節目都非常有把握，因為每天討論這個（總統選舉），就確保晚上call-in節目一定有人看。

至於是否能吃到韓國瑜的票？柯表示沒有啦！這就是每個人有每個人講法，對他來講還是每天做自己的事。

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