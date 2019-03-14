淡定看「韓」戰 柯︰反正I don’t care

2019-03-14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕韓國瑜是否參選二○二○總統？台北市長柯文哲昨斷言韓參選機率很高，還酸國民黨主席吳敦義有意徵召韓「很合理」，因吳自己不選，就盤算怎樣對自己最有利。被問到他與韓國瑜對決的勝算？柯淡定地說，自己是滿輕鬆的，反正「I don’t care（我不在乎）」。

吳敦義日前受訪透露，假設國民黨有一張牌還贏過「那個人」，為什麼不打這張牌？被外界解讀可能要徵召韓國瑜。至於被暗喻為「那個人」的柯文哲，受訪時先反問媒體：「吳自己不選是不是？」接著酸說：「合理啊！」因為吳不選，所以才想怎樣對自己最有利。柯說，韓國瑜選的機率「還是滿高的」。

柯文哲被媒體追問：「是不是韓國瑜出來選，你就不出來？」柯打迷糊仗說：「我也不知道。」並稱，對急診處、加護病房的醫生而言，常處理前面卅秒發生的事，這是生活一部分，也是讓人有時不喜歡的地方，「我們很習慣這種生活」。

媒體指總統大選不是急診，柯則曖昧笑回：「我們外科醫生開刀，也不是前卅秒才開始學技術，我們是本來就會，只是沒拿出來用。」

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