華山分屍案柯P稱「恐怖情人」 挨告誹謗死者獲不起訴

2019-03-14 12:06

〔記者黃捷／台北報導〕去年6月發生華山分屍案震驚社會，死者父親不滿台北市長柯文哲以「恐怖情人」形容女兒與兇手間的關係，怒控柯妨害名譽，台北地檢署認為，柯並無妨害死者名譽的犯意，今偵結處分不起訴。

射箭教練陳柏謙去年6月1日清晨，企圖在台北華山大草原的小木屋內性侵女子，遭到激烈反抗時，竟將女子勒斃後再分屍，3天後再將屍塊帶到陽明山上丟棄。陳事後遭北檢依強制性交殺人等罪起訴，求處死刑，全案目前仍在台北地院審理中。

事發後，有媒體追問柯文哲：「如何防範恐怖情人？」柯回答：「恐怖情人有時候還是會出現」，但死者父親認為女兒從未與陳交往過，柯的發言沒有同理心，並質疑柯轉移話題，不談市府管理上的無能，企圖將分屍案定位成恐怖情人案件。

不過，檢察官調閱當天柯的受訪新聞影片，發現柯是順著記者問題回答，柯挨告後再度受訪，則表示提告是人民的權利，家屬有點誤會，但除了那一點之外，政府該負責任還是會負責任。

檢察官認為，柯的發言脈絡強調情殺很難預防，恐怖情人一詞也是先由從記者口中說出，並非柯主動談論，因此認定罪證不足，處分不起訴。

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