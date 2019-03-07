斥政府腐敗無能 華山命案傷心父：誰允許這些疏失發生？

2019-03-07 20:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市華山大草原去年辦多場活動，現場違建木屋「野居草堂」卻發生駭人分屍案。監察院糾正台北市政府，未收取保證金、保險證明，活動期間不積極處理民眾檢舉，且未經核准的小木屋還違法營利。受害者高女父親晚間受訪表示，每次整理市府相關公文資料都感到很難過，竟有這種腐敗無能的政府；並問「到底是誰允許這些疏失發生」？

命案發生後，高父透過台北市議員應曉薇向市府調閱當初核准活動的相關公文、會議紀錄。他說，花半年以上時間收集整理資料，也將資料送至監察院，總共送了5次，每次整理資料都很難過，竟然有這麼腐敗無能的政府，可允許無法無天蓋違建，公共設施場地可以這樣沒有政府狀態嗎？在這時代是很容易、輕易管理好的事情，卻還會發生疏失。

高父表示，「野青眾」辦活動7個月不用繳保證金，且很多手續都沒辦，為什麼別人辦活動只准1、2天，他們可准這麼久？為什麼使用場地契約還未履約時，可提前1個月搭帳篷辦活動？為什麼都更處跟野青眾開12次督導會議，違建就在那邊，卻裝作沒看到？為什麼附近居民檢舉都沒用？不是很奇怪嗎，到底是誰允許這樣弄？

高父說，去年已對台北市長柯文哲提告圖利罪、誹謗罪，因柯將命案評論為「恐怖情人」，而去年11月誹謗罪部分已開偵查庭，圖利罪部分則尚未開庭。

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