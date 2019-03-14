自爆被AIT處長問是否選總統 柯P：到時候再看

2019-03-14 12:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲將在本週六赴美東參訪9天，外界關注行程安排。柯文哲今天受訪只再次說「客隨主便」，像亞特蘭大或波士頓這種產業座談，由市政府處理，如果有牽涉到美國官方，就拜託AIT（美國在台協會）處理。

談及桃園市長鄭文燦日前訪美，還到白宮打卡拍照，柯被問及會不會比照時，脫口「哎唷，這不重要」，接著開始大談外交有分實質和表面，表面風風光光，「其實我跟你講，大國外交都是⋯⋯」。

不過柯的話才講一半，一旁的北市府發言人劉奕霆就趕緊輕扯柯的衣角，接收到「指令」的柯也隨即收口笑稱：「劉奕霆已經在拉我了。」

至於會見到國務院哪些官員，柯則說到時候就知道了。媒體問柯，屆時那些官員會打聽他是否要選總統，該如何回應，柯表示不要說這些官員問（是否選總統），AIT處長酈英傑也有問他，他的態度就是做你每天該做的事，到時候再看。

媒體追問，他對選總統的態度很曖昧，但美國人的態度都很直接，柯回說自己也很直接，他怕自己回答太直接，對方受不了。

由於柯也會到華府參訪，並發表演講，柯今表示演講的主題會是進步價值、光榮城市，要把台灣的好處講給別人聽，強調台灣是全亞洲最民主自由多元開放的城市，另外柯也會跟美國知名漢學學者黎安友會面，柯表示會多聽少說，多聽別人意見。

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