斷言韓國瑜參選機率高 柯P淡定：反正「I don’t care」

2019-03-13 11:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜聲勢高漲，國民黨內要他參選2020總統大選的呼聲不斷，不過韓國瑜日前接受廣播專訪，稱自己會做滿4年任期。然而國民黨主席吳敦義接受媒體專訪時卻說，假設國民黨內已經有意向的人「有一位」是比較領先，且國民黨有一張牌還贏過「那個人」，為什麼這張牌不打？吳敦義的一番話也被外界解讀有可能要徵召韓國瑜。

被暗喻為「那個人」的台北市長柯文哲今受訪聞此酸說「合理啊」，所以吳敦義不選了是不是。柯還說，就是因為吳敦義不選，所以才想下一步怎麼對他最有利，應該是這樣子。

柯文哲沈吟幾秒後也直言，韓國瑜出來選的機率，「我看還是蠻高的」，不然怎麼辦。不過若韓國瑜真的出來選，柯對於自己的勝算倒是看得很開，僅淡定說，自己是蠻輕鬆的，反正「I don’t care」。

媒體追問，是否韓國瑜出來選，自己就不出來？柯打迷糊仗說「我也不知道」，並稱這就是急診處、加護病房醫師的個性有時候讓人不喜歡的地方，「因為我們來講就是最後一秒按照狀況決定，這是我們生活一部分」。

柯表示，但你們都希望在幾個月前規劃，但對急診處、加護病房醫生而言，我們都常常處理前面30秒中發生的事情，所以抱歉啦，我們很習慣這種生活，你們不習慣，你們比較辛苦。

不過總統大選不是急診，柯文哲笑說，我們外科醫生開刀，也不是前30秒才開始學技術，我們是本來就會，只是沒拿出來用。

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