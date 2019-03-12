立委補選民進黨告急？ 蘇貞昌：形勢相當困難

2019-03-12 10:45

〔記者謝君臨／台北報導〕區域立委補選進入倒數計時，行政院長蘇貞昌今早赴立法院接受質詢時談及選情，表示「形勢相當困難，看起來民進黨很努力」，國民黨立委曾銘宗追問，如果新北三重也輸，會不會怪院長沒把氣勢拉起？對此，蘇強調，「選舉結果若對執政黨不利，更要謙卑檢討」。

新北、台南、彰化、金門4席立委補選，3月16日舉行投票；除了金門民進黨未提名人選，民進黨組織部主任李慶鋒分析，目前其他3區補選「整體來講都是告急」，新北、台南討論度高，彰化則盡全力搶攻，希望最終能「保2搶1」。

國民黨立委曾銘宗今質詢蘇貞昌時提及立委補選選情，蘇貞昌坦言，除1席金門沒提名，其他3席「形勢相當困難，看起來民進黨很努力」；曾追問：「萬一連三重都選輸，會不會怪院長沒把氣勢拉起？」蘇貞昌說：「我很努力為民眾做事，很少時間去輔選，選舉結果若對執政黨不利，更要謙卑檢討」。

蘇貞昌強調，自己擔任院長的這57天來，真的認真在做事，至於表現如何，任命我的總統自有評斷。

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