鄭世維選舉公報放禿子漢子 蘇貞昌：選舉是選候選人本身

2019-03-09 17:54

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選，民進黨候選人余天今天請到行政院長蘇貞昌來站台掃街。談到國民黨候選人鄭世維在選舉公報放上高雄市長韓國瑜和新北市長侯友宜，蘇貞昌說，「選舉應該是選候選人本身，而余天就是最好的候選人，不但接地氣，且最合三重民意。」

余天今天請到蘇貞昌陪同掃街拜票，被問到鄭世維不排除對他「拋棄糟糠之妻」一席話提告，余天說，「沒關係！只要你們用心去查一查就知道，蘆洲的人都知道。」

對於鄭世維在選舉公報放上禿子、漢子，引發外界質疑是過度消費，蘇貞昌說，「選舉是選候選人本身，余天不但經驗老到，且熱心積極。今天雖然下雨、公務繁忙，但也利用禮拜六來陪他掃街，明天一早還要陪他去掃市場 。」

被問到民進黨在三重的這口氣是否可以留住？蘇貞昌說，「行政院的政務推動上，需要余天這樣的好立委，不僅讓三重爭一口氣，也讓行政院政務推動更順利。」

此外，談到近日有縣市長或基層員警質疑掃蕩酒店、夜店無法根治治安，蘇貞昌則說，「如果不這樣查，不知道又要傷了幾人、死了多少人，警察局長強力掃蕩，讓這些業者知道不能跨越紅線，要開夜店、酒店自己就要管好自己。」他也以非洲豬瘟為例指出，當時決定要百分之百抽檢時，也是有人冷嘲熱諷，認為會造成旅客不便，但我們不為所動，讓旅客能快速通關且有效做到。

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