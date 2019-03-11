婚姻失敗？鄭世維偕同老婆掃街拜票秀恩愛

2019-03-11 12:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區立委補選進入最後關頭，被對手指為婚姻失敗的鄭世維，今天上午偕同太太王美美一起掃街拜票秀恩愛，鄭世維並引用台語俗諺指「一人一家代、公媽隨人拜」，認為各自管好自己家的事就好了，候選人最重要是為地方拚經濟，為選民謀福利。

鄭世維清晨到橋頭拜票，上午再由國民黨新北市黨部主委李乾龍陪同，在集美街掃街拜票，李乾龍說，「三重人不欠民進黨，前一個立委貪污被抓去關，又找以前選上見不著人影的人回來重選」，相信選民的眼睛是雪亮的，要給年輕人一個機會。

對於之前余天爆料，鄭世維擔任台北縣議員時拋棄糟糠之妻，鄭世維上午偕同王美美一起受訪，他引用台語俗諺指「一人一家代、公媽隨人拜（意指各掃自家門前雪，休管他人瓦上霜）」，他坦承離過婚，但現在家庭和樂美滿，他對家庭子女負責任，王美美也說鄭世維是好老公，兩人還在鏡頭前親吻放閃。

鄭世維強調，他與太太從參選開始就亦步亦趨、一步一腳印，爭取三重選民的認同與支持，不管對手如何批評抹黑，他都選擇愛與包容。

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