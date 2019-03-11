綠要催出投票率 藍靠韓拉知名度

2019-03-11

記者陳心瑜／特稿

立委補選選戰倒數，新北市選情激烈，三重一向被視為綠營鐵票倉，綠營有不能輸的壓力，藍營希望延續去年底得票數翻盤氣勢，布下重兵衝刺。民進黨候選人余天挾著高知名度，傾黨全力，希望能衝出基本盤；國民黨候選人鄭世維想藉「韓流」拉抬人氣。在兩黨大咖傾力助選下，誰能夠激起民眾投票熱情是勝出關鍵。

余天身為歌壇大哥，知名度高，加上長期為民進黨的付出，獲基層支持，但搶年輕選票略顯吃力，而基層民眾對小英政府的執政不滿，也是余天的包袱。

鄭世維全國知名度雖然不高，靠著「禿子、燕子和漢子」加持，加上土包子議題發酵，後勢看漲。此外，去年新北市長侯友宜在三重小贏，代表藍綠版圖已是五五波，並非既定綠營鐵板。

綠營表示，許多民眾認為「應該還余天公道」，余天本週將錄製真人拜票錄音，密集播放，催出綠營基本盤投票。此外，黨內政治明星行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德，乃至於人氣高漲的中生代首長如桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，以及最近爆紅的屏東縣長潘孟安，將陪同余天密集掃街，呼喚綠營票源回流，只要投票率高，對勝選有信心。

藍營的部分，黨內太陽們包括前新北市長朱立倫、前總統馬英九再度陪同掃街，年輕一代的立委蔣萬安、中常委連勝文也會陪同掃街。藍營透露，選前之夜將力邀高雄市長韓國瑜站台，催出韓流激情，希望延續韓勝選氣勢。

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