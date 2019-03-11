鄭世維稱獨自拜票凸顯主角 余天酸：公報為何印韓國瑜

2019-03-11 11:59

〔記者陳心瑜／新北報導〕立委補選倒數5天，民進黨立委補選候選人余天頻攻國民黨候選人鄭世維「拋棄糟糠之妻」，今天早上鄭世維偕妻子王美美拜票消毒，余天酸說，說如果鄭能找到前妻掃街，能顯得更和諧，雙方隔空較勁。

余天抱怨，之前只不過是提到對手離過婚，沒想到鄭世維就揚言「保留法律雖追訴權」。

民進黨今天早上大陣仗出動約30名民代站橋頭為余天派票，鄭世維評論綠營大陣仗說，他只有一個人，比較容易被認出是主角。余天受訪反問，那為什麼公報上要印高雄市長韓國瑜和新北市長侯友宜？

余天抱怨，一開始雙方約定正派選舉，但是鄭卻講話不算話。他甚至告訴鄭世維，不管誰當選，一個人負責和中央溝通，一個人負責和新北市府溝通，未料對手卻不認帳。

余天說，他把衣服穿暖了，已經習慣「韓流」，要請三重鄉親多給一點熱情，這樣他就不用害怕。更說高雄市長韓國瑜北上站台那天，像「拍電影」一樣，包括道具、布景都是準備好的，甚至支持者也多是外地來的。

民進黨今天一早集結雙北30位立委、議員站橋頭，早上又有前立委組成的「台灣綠色立委聯盟」等7位立委，包括創辦人廖本煙、林光華、尤清、廖本煙、何敏豪、邱創良、黃宗源和李俊毅，要為余天守住「民主聖地」三重，全黨動起來。余天說，這就是民進黨的精神，民進黨現在不團結不行。

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