蘇籲團結挺余天 侯助陣鄭世維

2019-03-11

〔記者陳心瑜、邱書昱／新北報導〕立委補選最後假日，民進黨新北市第三選區立委補選候選人余天昨晚舉辦大型造勢晚會，行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、民進黨主席卓榮泰，甚至時代力量立委林昶佐也跨黨派到場相挺。國民黨候選人鄭世維白天則有新北市長侯友宜陪同掃街，他說選前之夜也會找大咖來助陣。

余天︰不要讓民進黨斷氣

余天的造勢晚會現場昨湧進多達三千位民眾，大綠小綠民代都出席力挺，齊喊「三重選三號」。余天表示，賴清德說民進黨只剩一口氣，因此一定要團結起來支持民進黨，不要讓民進黨「斷氣」。

行政院長蘇貞昌則說，接任行政院長五十五天以來，一天都沒有休息，但只有他努力還不夠，還需要立法院一起努力，推動更多福國利民的政策。他表示，這幾天在立法院裡，被國民黨立委質詢的就是簽兩岸和平協議、跟中國合作，但歷史上的經驗都顯示，簽和平協議是戰爭的開端。蘇反問，為什麼當國會議員一句話都不敢批評習近平，反而唱衰台灣？應該要選出自己的立委，讓更多立委為台灣發聲。

陳其邁說，如果國民黨拿下立委，代表改革將走回頭路，絕對不能讓國民黨的立委、總統向對岸談交易，以個人意志決定台灣人的命運。

侯友宜昨天則是陪同鄭世維到長壽西街市場拜票。對於這場補選被認為是去年九合一選舉的蘇侯延長賽，侯友宜說，「我們主角是鄭世維，他是紅花，我是綠葉。」土包子重情重義、吃了會燒、會溫暖，不是誰和誰拚場，希望好人才出頭天，地方、中央一起為市民做事情。

針對對手余天這幾天找來黨內大咖、藝人站台，堪稱總統級規格打立委選戰，鄭世維說，將在三月十五日辦大型造勢晚會，邀請黨內明星前來，若高雄市長韓國瑜無法出席，也會找他妻子李佳芬、女兒韓冰、立法委員許淑華、地方縣市長，來幫忙加油打氣。

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