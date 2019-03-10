三重立委補選成「蘇侯」延長賽 侯友宜：主角是候選人

2019-03-10 10:32

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三重區立委補選16日舉行，藍綠兩黨候選人今天找來行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜陪同掃街，另類成為「蘇侯」競選的延長賽。陪同掃街的侯友宜對此強調自己是綠葉，主角是候選人，尤其土包子是重情重義、吃了會燒會溫暖，因此不是誰和誰的拚場，而是和鄭世維在三重一起拚。

立委補選時間逼近，民進黨候選人余天晚間舉行造勢晚會，國民黨候選人鄭世維表示，大型造勢晚會選擇在3月15日舉辦，邀請黨內明星前來，若高雄市長韓國瑜無法出席，也會找他老婆李佳芬、女兒韓冰、立法委員許淑華、地方縣市長，只要有時間都會幫忙加油打氣。

另外，余天早上找來蘇貞昌掃街，對手鄭世維則是邀侯友宜陪同，成為去年九合一選舉的延長賽，不過，侯友宜表示，選舉最重要的是主角，「我們主角是鄭世維，他是紅花，我是綠葉。」選舉要找一個對在地了解的人，尤其土包子是重情重義、吃了會燒會溫暖，不是誰和誰拚場，希望好人才出頭天，地方、中央一起為市民做事情。

媒體詢問，民進黨以總統級規格打立委選戰，鄭世維表示，小蝦米對抗大鯨魚，自己會一步一腳印，博得三重鄉親支持。

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