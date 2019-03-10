立委補選／新北火藥味十足 余天對決鄭世維 「另一半」掀戰火

2019-03-10

〔記者翁聿煌、周湘芸／新北報導〕新北市三重區立委補選引爆火藥味，藍綠選將互掀「另一半」的爭議話題。國民黨籍鄭世維日前說，余天的妻子李亞萍在二○○八年立委選前之夜昏倒是奧步，余天昨天駁斥說，李亞萍當時是因氣喘才昏倒，怒嗆鄭世維「至少我結婚至今沒離婚，反倒他（鄭世維）當議員時拋棄糟糠之妻」。對此，鄭世維表示，「請余天拿出證據，如果以訛傳訛，我一定提告。」

鄭世維昨天成立抓鬼大隊，表示要嚴防對手陣營出「奧步」。他日前曾說，不怕公平之爭，但民進黨前立委盧修一曾在蘇貞昌競選台北縣長的選前之夜驚天一跪，二○○八年余天立委選舉的選前之夜，李亞萍也倒下，不知民進黨最後幾天會用什麼奧步？

余影射「拋棄糟糠之妻」鄭嗆告

對此，余天昨憤怒回應說，李亞萍當時昏倒是氣喘所致，絕非鄭世維所說的奧步，他選前就告訴鄭世維，選舉不要互相攻訐，但鄭讓他忍無可忍；余天回嗆鄭「至少我結婚至今沒離婚，反倒他（鄭世維）當議員時拋棄糟糠之妻。」余天陣營人士說，鄭世維離婚後與女助理在一起；余天也說，「用心查一查就知道，蘆洲的人都知道。」

對於余天所言，鄭世維回應「如果是事實請他拿出證據，如果是訛傳，我一定提告。」鄭世維的太太也說，「一切就跟世維說的一樣。」

交通部長林佳龍昨也陪同余天到重新橋下的跳蚤市場拜票，余天表示，他參選至今，遇到的選民都很熱情，但如果三重選輸，恐怕蔡英文總統的連任之路雪上加霜，希望大家再給民進黨機會。

林佳龍則說，民眾在去年選舉教訓民進黨，「我就是被教訓到的」，希望民眾「不要教訓到半死不活，教訓一下也要疼惜一下」，再給民進黨機會。

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