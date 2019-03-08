政壇拼「賣香蕉」 台灣史上香蕉大王因蔣家內鬥落難

2019-03-08 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕近來政壇拼起「賣香蕉」，高雄市長韓國瑜稱已外銷220多噸，農委會主委陳吉仲則指出旗山合作社與日本簽訂香蕉3年出口9000公噸，但其實台灣史上曾有一位香蕉大王吳振瑞，打造台蕉銷日熱潮，卻疑似因蔣家內鬥而蒙冤入獄。

《經濟日報》報導，台灣史上最會賣香蕉的人是半個世紀前的「香蕉大王」吳振瑞，他是屏東蕉農起家，於1960年擔任高雄青果合作社理事主席，在他的努力與爭取下，台灣種蕉面積從1960年的3200多公頃，發展至1967年的2萬3500公頃，外銷量暴增4倍，打造出台蕉銷日的黃金年代。

報導指出，1969年爆發「金碗案」，吳振瑞被控以850兩純金打造金碗盤送禮，入獄2年多，台蕉輸日也大受影響。當時的青果合作社幹部指出，這並非貪污舞弊，而是蔣經國與宋美齡的鬥爭，在不少蕉農心裡，始終認為這是「冤案」。

吳振瑞入獄後，台蕉輸日跟著受影響，加上國際財團大舉在菲律賓等地種香蕉銷日，台灣香蕉外銷一路走下坡。

本報曾報導，吳振瑞之子吳庭光表示，1960年代香蕉幫台灣每年賺取6000萬美元的外匯，但父親卻因為蔣家內鬥蒙冤入獄，當時輿論也被箝制，所有報導都批評父親貪汙、剝削蕉農，台灣香蕉盛世隨之轉衰。

報導表示，2016年屏東政府出版《金蕉傳奇：香蕉大王吳振瑞與金碗案的故事》，對吳庭光來說，是官方首度還父親清白，縣府則稱此書是轉型正義的里程碑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/