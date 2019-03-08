先打預防針？ 韓國瑜想參觀 香港馬會執行總監：無法安排

2019-03-08 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜宣布將於3月底赴赴香港、澳門、深圳及廈門等地，由於韓國瑜日前多次提出要在高雄辦賽馬，因此傳出他訪問香港期間將會參觀香港賽馬會並進行交流，但香港人大代表、香港賽馬會執行總監譚志源卻在7日透露，馬會高層到時候會在廣州，因此無法接待韓國瑜。

綜合媒體報導，譚志源向媒體透露，他已經透過管道得知，韓國瑜在訪問香港期間想要參觀馬會，並與馬會交流，但因為韓國瑜來訪時的日期是22、23日，那時候馬會全部高層都在廣州參與大型賽馬活動，因此無法接待韓國瑜，「很遺憾這次安排不到」。

PTT網友得知消息後，想起日前韓國瑜出訪馬來西亞稱要見對方官員和議員，但卻到處碰壁一事，紛紛留言狂酸，「先發新聞稿 免得被婊」、「哈哈哈 馬會可能很度爛韓」、「愛這樣玩嘛 以後大家都先發新聞稿 看你怎麼講」、「高雄市府肯定有內賊，聯合香港馬會打壓韓國瑜」、「韓導可是被拱取代習近平當中國國家主席耶 不會看風向喔？」、「馬會先打預防針有購好笑XD」、「馬會:先跟大家講了我們不在家 免得有人又說跟我約好」。

韓國瑜2月時接受《鏡周刊》專訪時強調，針對高雄賽馬產業「香港馬會聽到我們（的想法），他們主動關心高雄賽馬」，但該言論遭香港賽馬會發出聲明打臉，重申「本會從沒有跟高雄市政府就他們發展賽馬的計劃進行討論」。

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