韓國瑜返台神隱有內幕？ 學者爆：他要炒作這議題

2019-03-04 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪星馬返台後，連2天取消原訂的市府公開行程，由副市長洪東煒代表出席，直到今下午才現身主持市府兩岸小組首次會議。對此，筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航表示，從東南亞返台後，就是準備接著炒作選2020總統這個議題。

2020總統大選國民黨有意參選總統競爭激烈，已表態要參選總統的人有前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，但國民黨黨主席吳敦義日前表示不排除進行「二階段徵召」，而前台北縣長周錫瑋也提出「兩階段初選」，讓外界聯想是力挺在藍營內部人氣居高不下的高雄市長韓國瑜出線。

據《三立新聞網》報導，對此，周偉航認為，韓國瑜不論心情如何，或是身體健康不佳，他從星馬返台後就是準備接著炒作選總統的議題，「升級」藍營內部的緊張情勢，因為神隱起來會讓人有一種模糊的美感，下次露面就可以讓大家有各種解讀。

至於韓國瑜是否會成為國民黨第3名宣布選總統的人？周偉航分析，韓國瑜應該會再去台南幫同黨立委參選人謝龍介站台2、3次，若這席立委被國民黨拿下，藍營支持者可能會歸功於韓國瑜，因此3月16日立委補選投票日當天，可能「會有更具體的風向球被丟出來，台下可能有人勸進（韓國瑜）選總統或主席！」

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