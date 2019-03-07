韓國瑜嘲諷「瑪麗亞」 他批：這樣的世界觀很危險

2019-03-07 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨赴工商協進會演講，有業者提議引進「菲律賓會說英語的白領人才」，他竟回「這恐怕對台灣人心理衝擊大，因為瑪麗亞怎麼變老師了？」挨批有歧視意味。對此，臉書粉專「印度神尤遊印度」批評，字詞的使用顯示了心態，例如「瑪麗亞」，也顯示了世界觀，而這樣的世界觀很危險。

「印度神尤遊印度」表示，「瑪麗亞怎麼變老師」這句話相信今天已經很多人被氣過很多次了，「如果你沒有為此生氣，那也滿令人生氣的，氣我們的教育不夠，氣我們的世界觀不足，氣我們歧視而不自知，氣我們之間還有人在為這樣的高雄市長搖旗吶喊」。

「印度神尤遊印度」說，相較於移工，大家常常給自己創造更好聽也更「高級」的詞，像是外派、打工度假、勇闖又或是近乎濫用的壯遊；然而本質是一樣的，其實我們都是移工，名詞的使用所顯示的是心態，強調了上與下、高與低、貴與賤，「瑪麗亞」也是這樣一個詞。

「印度神尤遊印度」指出，字詞的使用顯示了心態，例如「瑪麗亞」，也顯示了世界觀，而這樣的世界觀很危險，因為我們並不認識這個世界還洋洋得意覺得自己很強很棒很偉大，還講著早已消逝的的四小龍故事。

「印度神尤遊印度」感嘆地說，韓國瑜不是單一個人，他甚至是選票投出來的人，這是一種存在於台灣社會的現象，而我們得要去改變它，而不是深受其害、不是跟他切割而不予理會。

針對一句「怎麼瑪麗亞變老師了」，遭批評有歧視意味，韓國瑜今澄清不是歧視性的玩笑話，主要是想到跟怎麼跟家長溝通為何不請其他國家、而請菲律賓老師，須克服家長心理障礙。

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