蔡正元諫韓國瑜參選總統 網友笑：小心變洪秀柱

2019-03-07 17:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨連勝文前競選總幹事蔡正元，今天（7日）在臉書上說，若韓國瑜明年沒角逐2020年總統大選，「將永遠無法當總統」，但不少網友認為韓國瑜目前應先學好如何當市長，「別一直做總統夢」、「跟洪秀柱一樣」。

蔡正元援引《中國時報》最新民調指出，韓國瑜目前的民意支持度大勝台北市長柯文哲，且韓國瑜今年將屆滿62歲，「走到氣勢最盛的時期」，若沒有在2020年競爭總統大位，「再過八年，71歲的韓國瑜，將永遠沒有機會當總統」，蔡正元認為韓國瑜應參選。

網友們不能苟同蔡正元的看法，認為韓國瑜上任至今大小問題不斷，不適合當台灣總統，也有網友提到，「想想宋楚瑜，再來為韓國瑜是否應選2020總統搖旗吶喊吧」、「為啥非要幹總統呢？人家幹市長不也挺開心的嘛」、「這麼自信八年後你們還能繼續玩這種遊戲嗎？」、「韓被民調騙出來，就會被打回原形，跟洪秀柱一樣」、「亂搞亂提名，全部再大輸一次 ，會沒機會翻身」。

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蔡正元臉書傳送門

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