談立委補選 韓國瑜指民進黨須轉型

2019-03-07 12:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對立委補選台南與新北選情激烈，高雄市長韓國瑜今表示，民進黨現在所做一切，感覺像國民黨當時要倒閉時候差不多，撒錢、福利政策、大咖站台，已經忘了苦民所苦、民眾需要什麼？他認為民進黨必須要改變，要參考上一次民進黨代主席、基隆市長林右昌的話，台灣人民已不欠民進黨了。

韓國瑜指出，民進黨政府最近不斷撒錢、不停推動福利措施、不停的大卡司助選，然後一個一個討好性政策，他質疑民進黨這麼有權力這麼有錢，卻忘記一件事，到底基層民眾要的是什麼？基層是要過好日子的。

他直言，一到選舉都有著不同的撒錢作為，用下一代納稅人的錢來做政策，然後在選票上求取更大利益，這樣的方式就是不對，他說，民進黨2018失敗後的這幾個月，其實應該好好思考，民進黨是否本身該轉型了，他透露有好多支持民進黨的基層、都對現況非常失望，他們感覺已喪失了理想。

韓國瑜呼籲民進黨應反璞歸真，真心回到從事政治活動最原始的那個理想點、苦民所苦、知道民眾需要什麼、好好幫人民做事情，這才是真正獲得選票的不二法門。

他認為百姓已升級到二點零，台灣人眼睛開了、孫悟空金箍也拋掉了，大家不要再聽政治人物鬼扯，要你紮實做事，他可以感受到2018年選舉後，台灣整個民主生態已經劇烈轉變，

但可悲、可怕的是，當執政黨沒有想到這一點，沒有辦法掌握選票，他舉謝龍介、鄭世維為例，形容他們真正體會要跟基層在一起的原則，尤其台南謝龍介定位非常清楚，就是要幫農民、漁民改善生活方式，幫基層改善生活，這個原則才是正確的。

韓國瑜說，他相信台南鄉親及三重鄉親，最後會做出正確選擇，並強調民進黨必須要改變，要參考民進黨代主席、基隆市長林右昌的講話，台灣人民已經不欠民進黨，大家通通回歸O、好好衝刺。

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