王今宣布參選 韓祝心想事成

2019-03-07

〔記者陳昀、邱燕玲、陳心瑜、葛祐豪／綜合報導〕國民黨立委、前立法院長王金平今正式宣布參選二○二○總統，王金平將發表二十分鐘參選演說，說明為何要競選總統，記者會也將發表競選LOGO，宣示要為台灣搭起橋樑的決心。

王將發表演說 要為台灣搭起橋樑

王金平今天上午十點在台北國際會議中心頂樓召開「讓世界看見台灣，帶台灣走向世界」記者會，正式宣布參選二○二○總統，並邀請黨籍立委、高雄鄉親出席。

對於地點選在台北國際會議中心「頂樓」，親王人士表示，這裡是台灣對外貿易的起點，台北國際會議中心可舉辦國際會議、也是多功能展覽會場；旁邊有商辦進駐的世貿大樓、商務客住的君悅酒店。在頂樓召開記者會，也看得見地標台北一○一，在這裡宣布參選，有其象徵意義。

根據王陣營的安排，宣布參選記者會以支持者為主，現場開放二百個座位，也邀請高雄鄉親北上。

對於王金平將宣布參選，前新北市長朱立倫昨受訪時回應說，他未正式受邀，但看過別人收到的邀請函，真心祝福王院長。

邀請黨籍立委 高雄鄉親出席

王金平昨被問到高雄市長韓國瑜是否出席時表示，他以電話告知韓國瑜七日宣布參選，但告訴他「你很忙所以沒邀請你，不用來。」韓則回他「謝謝，祝你心想事成。」

韓國瑜受訪也說，他今天在高市府有重要會議，無法參加，已經打電話給王金平。韓透露，王也告訴他，下禮拜會找時間到高雄拜訪他。

至於台北市長柯文哲昨自爆兩人早就安排會面，王金平拿出隨身小冊子翻了翻說，「是有啦，本來約三月四日」，因為要準備宣布參選、很忙，因此主動取消，之後可以再約。

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