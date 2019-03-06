韓國瑜表態「現在完全不考量2020徵召」 國民黨：尊重

2019-03-06 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕針對高雄市長韓國瑜是否會接受國民黨徵召，出馬角逐2020總統大選，韓國瑜日前表示自己要全力拚高雄經濟，「2020的事情，現在完全不在我考量之內」；對此，國民黨發言人歐陽龍表示，「尊重韓國瑜的個人意願。」

綜合媒體報導，雖然國民黨黨內初選已經決定以7成民調、3成黨員投票方式，選出角逐2020年總統大選的國民黨代表，但黨主席吳敦義也表示「預留萬分之一徵召的可能性」；而近期呼聲很高的高雄市長韓國瑜，面對可能是徵召人選的傳聞，強調自己所有心思都放在幫高雄拚經濟，「2020的事情，現在完全不在我考量之內」。

對此，國民黨義務副主席兼發言人歐陽龍表示，尊重韓國瑜的個人意願，對方可能要與家人討論參選與否，也尊重家人意見；而目前黨內也以有許多資歷完整、有能力的人表態參選2020，初選辦法也已定為「七三制」。

歐陽龍強調，黨主席吳敦義提出「不排除徵召」的說法，是預留因應突發狀況的彈性。

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