虐童修法3大爭點 草案保留交黨團協商

2019-03-07 17:26

〔記者謝君臨／台北報導〕虐童事件頻傳，法務部提出「刑法」286條修正草案，虐童致死最重可處無期徒刑；不過，該條文今於立法院司法及法制委員會討論時，因朝野立委對被害者年齡是否提高至18歲、凌虐的定義與態樣，以及最重刑度等均有疑義，最後委員會主席、民進黨立委周春米裁示，本條文保留，交由黨團協商處理。

立院司法及法制委員會今併案審查「刑法部分條文修正草案」，並邀請法務部政務次長蔡碧仲、檢察司長王俊力、司法院刑事廳廳長蘇素娥等人列席討論。

針對刑法286條修正草案，王俊力表示，原本刑度為5年以下，這部分過低，因此加上刑度下限，建議6個月以上，另建議以營利、非營利做區分，分別增訂虐童致重傷、致死罪刑度，最重可處無期徒刑。

主席周春米表示，286條限縮在未滿16歲以下少年，有委員提案，建議依照聯合國兒童權利公約，將16歲提高為18歲，藉以接軌國際；此外，原本的條文沒有規範到凌虐致死及重傷，本次修法有加進去，貫徹保護兒少的立法意旨。

對此，王俊力解釋，沒特別改變的主要原因是，刑法在兒少年齡的設計上，目前大部分仍是規範16歲；另，根據衛福部資料顯示，2017年至2018年的重大兒虐事件，15歲至18歲的區間為零，大多發生於15歲以下，因此並未更動原先的16歲，如大多數委員認為應接軌國際公約，法務部也尊重。

民進黨立委鄭運鵬指出，實務上本條文很少使用，針對「凌虐」定義，現行要故意、長期，那如果只查到當下呢？恐需更清楚定義；親民黨立委陳怡潔也認為，應放寬凌虐定義，不拘泥於長期且持續的行為；時代力量立委黃國昌則說，他對凌虐要長期不以為然，強制性交時的凌虐不可能解釋為反覆、長期實施。

蘇素娥解釋，委員將凌虐解讀為長期行為，這部分容有誤會，是持續性而非連續性，從外形來看，舉動有多次，但是單一行為接續進行，實務上還是單一犯罪，凌虐是一種犯罪型態，社會觀念上，認為是非人道對待，可分為積極、消極，例如一直打他或生病不予治療，假設凌虐而受傷，就有法規競合的情形產生。

最後，在刑度上，有多名委員認為，凌虐致死最重應處死刑，但兩院版修正草案最重僅無期徒刑，這部分與會官員與朝野立委之間，仍未有共識。

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