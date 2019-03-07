創談未來10年科技趨勢 張善政：區塊鏈應該用在公投

2019-03-07 14:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前行政院長張善政今日創談「如何以科技促進社會創新」時強調，AI人工智慧、大數據、區塊鏈是未來10年高科技產業趨勢，應將區塊鏈應用到公投上，科技更要發展到政治領域。

張善政表示，區塊鏈涉及高深數學，坦白講還不太懂區塊鏈技術，不過科技領域應該用到政治上，台灣去年公投惹出很大民怨，公投是可以應用區塊鏈很好方式，因為公投若用區塊鏈就無法被竄改。

張善政指出，學生考試的成績也可用區塊鏈來補強，因為以前他在宏碁任職時，有學校發生學生入侵資料庫把成績給竄改了，結果學校請宏碁公司去幫忙解決。

張善政談及，許多科技業的人告訴他，國家最好不要有產業政策，至於國家政策該怎樣讓產業發展，以台灣這個特別環境來講，因為台灣市場小，不能從頭到尾都靠自己。

張善政舉例，裕隆車商是否要自行研發百分之百自駕車技術？福特、通用汽車是各花10億美元併購其他公司取得技術，從這邊來看，台灣的裕隆或納智捷是否要自行發展百分之百自駕車技術就可看得出來。

「台灣不應該從零開始去發展自駕車技術！」他認為，台灣若要切入這類技術，應與國際大企業合作。在美國特斯拉汽車有部分自駕功能，在高速公路、市區道路可以開啟，不過人還是要在旁邊；反觀台灣有辦法開啟自駕功能嗎？旁邊一堆摩托車滿街跑，特斯拉若要在台灣開啟自駕，也只能在高速公路。

張善政提及，所以台灣要切入自駕車技術，政府應該要求有自駕車技術的國際大企業，對台灣完全開放自駕車技術，經濟部可以拿錢與這些大公司一起合作，還可以讓特斯拉的自駕車賣到台灣，而不是台灣從零開始研發，應該要站在巨人肩膀上發展。

前資策會董事長黃河明也說，5G技術在2020年才會應用在商業上，過去下載一部高品質的影片需要2小時，未來使用5G只要10秒鐘，透過物聯網、AI人工智慧相輔相成，科技應用在生活上會更便利。

黃河明談及，很希望張善政好朋友能當上國家領導人，今天對談場合正能量氣流非常強，「但我們很擔心你選不上」，現在兩黨都沒有提出理想人選，有一黨還在混亂，另一黨總統人選不理想，未來希望有30萬人來連署。

張善政則說，今天不是要談選舉，無論選得上或選不上，至少要能去參賽，從參賽過程中可看到是有貢獻的，尤其面對數位時代的發展。過去政府是完全沒有know-How面對數位時代的挑戰。

張善政憶及，當年淘寶網網購很紅，有一次自己擔任政務官時，去總統府講第三方支付，結果從馬總統以下一圓桌的政府官員，沒有一個人有網路購物經驗，只有他自己有在網路上買過東西。

他也說，數位國家公投就是要改造政府體制，由政府帶頭來做前瞻的數位規劃，就像早年經建會負責經濟規劃一樣，在實體掛帥時代台灣有經建會，決定國家的經濟建設方向。

張善政說，反而在數位時代，台灣沒有一個數位時代的經建會，這樣不是非常奇怪嗎？希望透過選舉能讓更多人看見這些議題，去因應台灣未來10年、20年的數位時代。

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